Casero: revoca sciopero commercialisti antepone bene del Paese

Milano (askanews) - La revoca dello sciopero dei commercialisti, previsto in un primo tempo per fine febbraio, giunta in seguito al recepimento nel decreto Milleproroghe di alcune delle istanze avanzate dai professionisti in materia di semplificazione, viene valutata positivamente dal mondo politico.Il viceministro dell'economia Luigi Casero, che a Milano ha partecipato ad un forum sulle novità fiscali del 2017 organizzato da Ordine dei commercialisti e Cassa di previdenza dei ragionieri, riconosce ai commercialisti la volontà concreta di un confronto positivo nell'interesse del Paese. "I commercialisti - dice Casero - hanno dimostrato, anche in questa fase, di saper anteporre l'interesse del Paese a quello personale, ed è stata una cosa positiva. Sono molto soddisfatto perché aver convocato il tavolo e aver cercato di affrontare questi temi, in parte risolti in parte messi in discussione e riaperti, è stato sicuramente una cosa positiva. Ritengo che sia un risultato utile per tutti".Marcella Caradonna presidente dell'Ordine dei commercialisti di Milano, sottolinea dal canto suo che quanto recepito delle proposte dei professionisti non è da considerarsi esaustivo, e che il lavoro di confronto con il governo deve proseguire. "Credo che ci siano degli elementi migliorativi, sicuramente, però è un passo avanti - afferma Caradonna - Quindi in una ottica di positività e di dialogo credo che sia un passo verso un futuro che auspichiamo in continuo miglioramento".Lo stesso viceministro non nasconde che molto lavoro insieme ai professionisti deve essere ancora fatto, ma si mostra ottimista sul confronto futuro. A cominciare da quello sul fisco digitale. "Ritengo che su questo tema anche i commercialisti debbano svolgere una parte fondamentale - sosteine Casero - e attraverso la telematica e fisco digitale si potrà trovare un rapporto diverso tra commercialisti, imprese e fisco. Con questi passaggi si potrà semplificare molto. E' giusto affrontare questo tema".