Cassa ragionieri: Esperto contabile opportunità per i giovani

Roma, (askanews) - Una figura professionale che aiuti a contrastare la disoccupazione che colpisce soprattutto i giovani e, contestualmente, vada incontro alle esigenze delle imprese. E' nata con questo obiettivo la figura dell'esperto contabile. Se ne è parlato nel corso di un Forum organizzato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri. Per il presidente della Cassa, Luigi Pagliuca: "L'esperto contabile potrà ricoprire un ruolo fondamentale all'interno delle pmi perché è un accesso alla professione rapido. Dopo tre anni di università e un anno e mezzo di praticantato si diventa professionisti a tutti gli effetti. L'esperto contabile, per sua natura, è una figura ricoperta da giovani professionisti che hanno necessità e volontà di entrare nel mondo del lavoro e possono quindi valutare di entrare magari con una retribuzione minore. Quindi delle giovani professionalità messe a disposizione delle giovani aziende pagando poco ma ottenendo in cambio grande qualità". Nell'affermazione di questa nuova figura come possibilità di lavoro per giovani il ruolo della politica è essenziale. Lo spiega il presidente della commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, Lello di Gioia: "Penso proprio di sì per il semplice motivo che una professione che può essere incentivata già lo è, e per i giovani può diventare una grossa opportunità di lavoro nell'immediato e nel prossimo futuro sicuramente". Una posizione condivisa da Maria Stella Gelmini, membro della commissione attività produttive della Camera che ha posto l'accento sull'integrazione tra formazione teorica ed esperienza professionale: "Avendo il 40% di giovani disoccupati occorre farsi carico e assumersi la responsabilità di individuare nuove figure professionali e nuovi sbocchi. Quindi credo che questa sia un'iniziativa meritoria che va nella giusta direzione. La sinergia fra il mondo universitario e il mondo del lavoro è la strada giusta per accelerare i tempi di ingresso nel mercato del lavoro e per rendere i giovani preparati".