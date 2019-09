Cernobbio, Padoan: forte calo dello spread spinta per ripartire

Cernobbio (Co), 6 set. (askanews) - Dal forum Ambrosetti a Cernobbio, l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan commenta le prospettive politiche ed economiche del nuovo Governo."I rapporti con l'Europa mi sembra siano bene impostati, ci sono i 29 punti del programma comune che sono ricchi di stimoli. Col forte calo dello spread finalmente il rischio politico è stato tolto dal tavolo. Questa è una enorme spinta per ripartire".Anche il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha voluto commentare la situazione italiana."I problemi dell'Italia sono noti, sono problemi di crescita e di pace sociale, e quindi l'augurio è che il governo sia in grado di affrontare questi problemi. L'Italia deve crescere almeno alle stesso livello delle migliori economie europee, questo non è successo negli ultimi anni quindi abbiamo un gap da recuperare".