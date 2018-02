Certificazione "Top Employer" a Philip Morris Italia

Roma, (askanews) - Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna hanno ricevuto la certificazione di "Top Employer", rispettivamente per il nono e il quinto anno consecutivo.La certificazione rilasciata dal Top Employers Institute conferma le eccellenti condizioni di lavoro nelle due affiliate italiane di Philip Morris International, l'azienda leader nel settore tabacco, che dal 2008 ha investito più di 3 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo di prodotti alternativi alle sigarette, con l'impegno di mettersi in prima linea per contribuire alla costruzione di un futuro senza fumo.Viene così riconosciuta, oltre alle ottime condizioni di lavoro offerte, l'importanza che l'azienda attribuisce alle politiche di formazione e sviluppo del personale, e la loro diffusione a tutti i livelli aziendali, nonché le molte strategie di benessere e well-being implementate dal dipartimento Risorse Umane, che dimostrano quanto la società sia leader in questo settore.