Chini (Confimi): legare i salari alla creazione del valore

Roma, 7 lug. (askanews) - Legare le retribuzioni alla creazione del valore, definendo prima le regole del gioco. E' questa l'opinione del presidente di Confimi Impresa Meccanica, Riccardo Chini."Legare i salari alla tematica più onnicomprensiva della creazione del valore - dice - prima si crea il valore e poi ci si mette d'accordo su come distribuirlo. I principi vanno definiti e rispettati. Non un approccio che lascia al poi le cose, ma definire prima le regole del gioco. Si è discusso sulle tematiche importanti per la prosecuzione dell'attività delle aziende manifatturiere per la loro valorizzazione e per l'individuazione della giusta forma di retribuzione, posto che ci sia un intento comune di creazione di valore. Il welfare aziendale - aggiunge - è il coronamento di questo lavoro perché si porta all'interno del sistema e delle aziende la tematica dell'assistenza integrativa, che sta diventando sempre più importante".