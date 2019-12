Cimbri, Unipol: “Welfare Italia, maggiore integrazione tra pubblico e privato”

Carlo Cimbri, CEO di Unipol Gruppo, parlando con Affaritaliani.it ha messo in evidenza: “Una maggiore integrazione tra pubblico e privato è l’unica strada percorribile: le risorse che lo Stato può mettere a disposizione dell’assistenza sanitaria e delle pensioni non sono certe destinate a crescere: dipendono dalle disponibilità dello Stato, le quali sono legate allo sviluppo del PIL. È senz’altro importante che ci preoccupiamo di far crescere il PIL di questo Paese, ma nel frattempo dobbiamo anche pensare che se non integriamo attraverso una forte alleanza tra pubblico e privato i servizi che offriamo ai nostri cittadini non abbiamo alternative per garantire lo stesso livello di Welfare a cui siamo stati abituati noi anche per le nuove generazioni”.

