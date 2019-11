Code4Future, Testa: per Cisco l'innovazione è strategica

Roma, 11 nov. (askanews) - "Per Cisco l'innovazione è strategica per la trasformazione della nostra azienda e la trasformazione del Paese. Abbiamo infatti realizzato un modello di innovazione aperta, distribuita, l'Innovation Exchange, che ha l'obiettivo di unire l'ecosistema dell innovazione in Italia, le start Up, gli acceleratori di impresa, gli incubatori, le università, e gli sviluppatori con il mondo delle aziende e dei nostri partner per migliorare la loro digitalizzazione. Perché lo facciamo? Per portare soluzioni innovative verso i nostri clienti e i nostri partner e per accompagnarli in questo processo di trasformazione digitale. Abbiamo anche un portale per gli sviluppatori, quindi per tutti coloro che vogliono provare a sviluppare sulle nostre piattaforme che è developer.cisco.com". Lo ha detto Anna Testa, Innovation and Digital Transformation Sales Specialist di Cisco, in occasione del Code4Future, evento dedicato alla Open Innovation.