Commercio, il mobile-marketing alla portata del piccolo esercizio

Milano (askanews) - Una piattaforma tecnologica che permetta ai piccoli commercianti di realizzare - con pochi click - campagne pubblicitarie e promozionali che raggiungano, direttamente sul telefonino, i potenziali clienti presenti nel bacino territoriale del punto vendita.Si tratta di Admove.com, una soluzione realizzata da Hic Mobile, che mette alla portata del piccolo punto vendita soluzioni tecnologiche fino ad oggi riservate solo ai grandi marchi della distribuzione e a investitori di dimensione nazionale."Il servizio che Admove.com promuove - spiega Enrico Mayer co-fondatore di Hic Mobile e responsabile del progetto Admove.com - è quello di fare pubblicità attraverso gli smartphone e i tablet in una area strettamente iperlocale intorno ad ogni punto di vendita in tutta Italia, che sia un comune di ottomila abitanti o una metropoli di due milioni". In concreto il commerciante che vuole pubblicizzare una promozione o uno sconto, o semplicemente sostenere il proprio brand deve solo inserire i dati dell'esercizio e scegliere la formula della campagna. La piattaforma riconosce la tipologia commerciale e profila il target dei potenziali utenti della zona. Propone tre mood grafici scegliendo i più adatti in un book di 15mila possibili creatività e attende la scelta dell'utente - tra le diverse possibilità - riguardo e le possibili dimensioni dell'investimento. Con il valore aggiunto di pagare solo il target realmente coperto."I costi di Admove.com sono studiati per essere flessibili e fruibili da tutti - aggiunge Mayer - Flessibili perché in funzione di quale sarà il bacino entro cui la persona lavora ci sarà la possibilità di avere un budget di costo diverso: da 90 a 1.000 euro".Dietro la piattaforma ci sono due anni di ricerca e investimenti. E l'esperienza di una azienda specializzata nel markerting e advertising nazionale sui dispositivi mobili, la Hic Mobile, che è riuscita ad aggregare con le sue partnership il miglior traffico mobile disponibile dalla portata di 300 milioni di click e 45 miliardi di impression al mese. "Dietro Admove.com c'è una società, Hic Mobile, che opera sul mercato del mobile marketing da oltre quattro anni - racconta il co-fondatore di Hic Mobile - Dopo anni di esperienza abbiamo deciso di portare il grande valore che avevamo generato per la pubblicità nazionale sulla pubblicità locale, per tutto quel mercato che fino ad oggi non ha avuto voce e opportunità di sfruttare questo tipo di tecnologia".Una scelta, questa di portare alta tecnologia al servizio del punto vendita al dettaglio, che ha incontrato l'apprezzamento della Confcommercio di Milano, che con Admove.com ha stretto un accordo per promuovere tra i propri associati, con sconti sugli investimenti, il mobile advertising. "Innovazione insieme a tradizione, come quella di Confcommercio - conclude Mayer - permettono di dare voce ad un mercato molto importante come quello del commercio al dettaglio".