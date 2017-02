Console Italia a San Francisco: "C'è una rivoluzione nel food"

Bologna, (askanews) - L'Italia è leader al mondo per leeccellenze legate al cibo, ma le aziende del settore non possonopensare di "sedersi sugli allori" perché "è in corso unarivoluzione" globale e San Francisco, finora considerata capitale della Silicon Valley, è stata decretata "Best Food City" degli Usa. Lo ha detto console italiano a San Francisco, Lorenzo Ortona, incontrando gli studenti della seconda edizione del master Food Innovation Program."La Bay Aerea a San Francisco - ha spiegato Ortona - è conosciuta per l'i-tech, l'innovazione, essendo la capitale globale" nel settore, ma "è sempre più nota per l'innovazione del food" anche se di questo "si parla poco". "E' un settore in grandissima crescita - ha proseguito - e credo che sia importante, per le aziende italiane in particolare, venire qui per rendersi conto della rivoluzione in corso già in questi giorni nel settore food. Ci sono realtà, come l'University of California a Davis, dove si stanno conducendo ricerche all'avanguardia sul cibo. Credo che venire qua sia fondamentale per un'azienda italiana"."E' difficile per gli italiani uscire dai propri schemi - ha detto il console italiano a San Francisco -, mi rendo conto della primazia globale che abbiamo nel food, ma non ci possiamo mai sedere sugli allori, neanche in quei settori in cui siamo particolarmente bravi. Venire qui è importante per capire la rivoluzione in atto e per cercare di cogliere le importantissime novità"."Credo che visite come quelle del Food Innovation Global Mission2017 qui a San Francisco - ha concluso Ortona - siano molto utili per l'economia italiana e noi come Consolato generale sosteniamo moltissimo questo tipo di incontri".