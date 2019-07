Conte: spread può scendere ancora, abbiamo fiducia dei mercati

Milano, 12 lug. (askanews) - Il premier italiano Giuseppe Conte si è detto "assolutamente" d'accordo con leconsiderazioni del governatore Ignazio Visco all'Assembleadell'Abi sulla necessità di riforme e taglio del debito. Lasciando l'assemblea dell'Abi a Milano, Conte ha spiegato che "aver evitatola procedura di infrazione sta aiutando l'Italia, lo spread è ailivelli minimi da maggio del 2018". "Confidiamo che possa scendereancora. Abbiamo la fiducia dei mercati. Noi teniamo i conti in ordine non conmisure regressive e di mero rigore ma con misure per lacrescita".Nella sua relazione il governatore della Banca d'Italia Visco ha spiegato che l'economia italiana è stagnante e quest'anno la crescita sarà solo dello 0,1%. Ma il ministro dell'Economia Tria ha rassicurato sui conti italiani.