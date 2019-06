Cybersecurity, Bavazzano (Axitea): serve cambio di paradigma

Roma, 28 giu. (askanews) - Quale futuro per la cybersecurity? Nel parla Marco Bavazzano, amministratore delegato di Axitea, società che gestisce la sicurezza di centinaia di aziende attraverso un Security Operation Center sempre operativo in grado di analizzare e correlare i dati e le informazioni provenienti dal dominio fisico e digitale. "Si deve andare verso un cambio totale di paradigma - spiega perchè quello che staimo facendo oggi a livello di sicurezza, non è sufficiente a sostenere quello che è lo sviluppo atteso del contesto, la trasformazione digitale. Quindi è un cambio di paradigma assolutamente fondamentale".