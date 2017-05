Da Tim 6 milioni di euro per la rinascita del Mausoleo di Augusto

Roma, (askanews) - Il Mausoleo di Augusto, uno dei monumenti più importanti della storia dell'antichità, sarà pienamente recuperato e restituito a cittadini e turisti nell'arco di due anni. Questo grazie alla collaborazione tra il comune di Roma e la Fondazione Tim che ha destinato al progetto di restauro 6 milioni di euro. I lavori già partiti ad ottobre scorso termineranno nell'aprile del 2019. A fare il punto del progetto con l'avvio del secondo lotto di lavori ad aprile, sono stati la sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al sovraintendente capitolino ai Beni culturali, Claudio Parisi Presicce, e al presidente di Tim e Fondazione Tim, Giuseppe Recchi, che ha spiegato perchè il gruppo ha decisiso di investire nel recupero del monumento. "Vorremmo essere iniziatori di una modalità virtuosa di collaborazione tra pubblico e privato. L'Italia ha nei beni artistici il suo tesoro più importante non solo da un punto di vista storico ma anche di business. Riuscire a trovare una modalità di cooperazione che finalmente libera un monumento come questo, che a Roma sarà secondo per importanza solo al Colosseo, è una cosa che ci rende orgogliosi". Un'opera imponente, più grande di Castel Sant'Angelo con il recupero ben 13mila mq di murature e che "dialogherà" con la vicina Ara Pacis. Oltre al restauro del sepolcro dinastico di Augusto voluto per celebrare la sua vittoria su Antonio ad Azio nel 31 avanti Cristo, in una battaglia spartiacque per la storia antica, grazie a Fondazione Tim sarà anche realizzata un'esperienza di visita multimediale al Mausoleo."Sempre più l'arte può essere spettacolo. Si parla di art-entertainment. Riusciamo - ha spiegato Recchi - con le nuove tecnologie a spettacolizzare l'arte che non vuol dire stravolgerne il suo più profondo significato ma vuol dire renderla fruibile a qualunque tipo di pubblico e così facendo avvicinare il pubblico al patrimonio artistico del nostro paese".