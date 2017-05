Dal Giappone arriva il drone display a forma di sfera

Milano (askanews) - Arriva dal Giappone il drone display a forma di sfera. Inventato dall'operatore di telecomunicazioni nipponico Ntt Dotocomo, il drone è in grado di volare e trasmettere immagini a led a 360 gradi: il piccolo veicolo senza pilota è costruito infatti all'interno di una struttura sferica formata da una serie di strisce di led che ruotando rapidamente danno l'illusione di 360 gradi. Uno strumento che potrebbe essere destinato ad usi diversi in campi completamente differenti."Pensiamo che il drone possa essere usato nei settori dell'intrattenimento e della pubblicità. Potrebbe essere usato durante i concerti o come supporto per la pubblicità negli stadi fra il primo e il secondo tempo delle partite", spiega Wataru Yamada, ricercatore della Dotocomo, che spera anche in un uso più pratico della sua invenzione. "Potremmo pensare anche di usarlo durante i disastri naturali - dice - potrebbe per esempio guidare le persone in luoghi sicuri".