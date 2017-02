De Felice: Pil 2017 in crescita grazie a export, consumi in calo

Milano, (askanews) - Il 2017 "sarà un anno di crescita per l'economia italiana, con un grande cambiamento: avremo un contributo dei consumi meno forte rispetto al 2016, ma in compenso tornerà ad essere più importante la dinamica delle nostre esportazioni nette, in coincidenza con l'uscita dalla recessione della Russia, del Brasile, l'accelerazione degli Stati Uniti e la ripresa del Giappone. La grande incognita è sugli investimenti, che sono la variabile che fino a questo momento ha un po' deluso, ma che io penso, con gli incentivi di Industria 4.0, potrà riprendersi e dare un buon contributo alla crescita del Pil nel 2017". Lo ha dichiarato, a margine del convegno Meteo Immobiliare 2017, Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo.