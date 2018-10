Di Maio: 10 miliardi cifra minima per reddito cittadinanza

Roma, 3 ott. (askanews) - "10 miliardi - 9 più 1 per far partire i centri per l'impiego - è la cifra minima per far funzionare il reddito di cittadinanza. Devo dare ai pensionati minimi almeno una pensione sotto la soglia di povertà relativa, così li togliamo dalle pense dei poveri in fila dove stanno anche stamattina; devo tirar fuoritanti ragazzi dalla depressione o dal fatto che stanno all'estero perché non trovano lavoro; devo salvare tanti cinquantenni e sessantenni che hanno perso il posto di lavoro e li devo riqualificare lavorativamente. Quella è la cifra minima, come quella che serve per mandare in pensione le persone vittime della Fornero, non può discostarsi dai numeri che abbiamo detto". Lo ha ribadito Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5S, rispondendo ai cronisti a Montecitorio sui numeri della prossima manovra."Ognuno ha portato nella legge di bilancio i punti del contratto che gli stavano a cuore. Io credo che dare alle partite Iva una flat tax sia una cosa importantissima, soprattutto per i più giovani; credo nell'ires abbassata per chi assume e chi fa investimenti; crediamo tutti e due al superamento della legge Fornero; e la Lega sa benissimo che ci dovrà essere anche il reddito di cittadinanza, non c'è nessun dubbio che queste misure entreranno tutte nella legge di bilancio, nella manovra del popolo; quella che abbiamo festeggiato dal balcone palazzo Chigi e che ha suscitato tante polemiche ma anche tanta gioia perché è la prima manovra che taglia ai potenti e dà ai deboli". Lo ha ribadito Luigi Di Maio, a Montecitorio, rispondendo a proposito delle parole di Matteo Salvini sulla manovra.