Di Maio: o sarà manovra del popolo o non ha senso andare avanti

Roma, 3 ott. (askanews) - "La manovra del popolo è quasi pronta. I cittadini devono sapere che nel 2019, nel 2020 e nel 2021 ci sarà il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, il superamento della Fornero, il rimborso dei truffati delle banche, l'abbassamento delle tasse per imprese e partite Iva. Deve essere una vera manovra del popolo, se poi nel 2020 e '21 si abbassa il deficit noi saremo ancora più contenti, ma deve restare tutto quello che abbiamo sempre promesso agli italiani altrimenti non ha senso andare avanti". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5S, parlando con i cronisti a Montecitorio."Chi si illude che il governo torna indietro si illude e basta, e si fa una cattiva idea dell'atteggiamento di questo governo, che starà sempre dalla parte dei cittadini per presentare a Bruxelles, ma soprattutto al Parlamento italiano che è sovrano, una nota di aggiornamento al Def di cambiamento vero" ha aggiunto Di Maio.