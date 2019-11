Donnet lancia Arte Generali: proteggiamo beni dei nostri clienti

Milano, 12 nov. (askanews) - "Questo fa parte del nostro mestiere di assicuratori, non siamo solo un'istituzione finanziaria. Noi siamo qui per offrire servizi di protezione per i beni dei nostri clienti. Purtroppo fino a oggi non c'era un servizio specifico per proteggere le opere d'arte nella nostra compagnia, abbiamo quindi deciso di strutturarci per offrire un servizio di qualità che faccia anche leva sulle nuove tecnologie per tutti i nostri clienti collezionisti". Lo ha detto il Global CEO di Generali, Philippe Donnet, presentando a Milano il nuovo servizio di assicurazione per le opere d'arte e i collezionisti, Arte Generali.