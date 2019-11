Elezioni Enasarco, Anasf: Fare presto, uniti per più efficienza

Milano, 15 nov. (askanews) - "La presentazione della lista unitaria Fare presto-fare bene nasce dall'esigenza di presentarci alla campagna elettorale con delle forze unite e uno stesso obiettivo: avere un maggior peso domani nella Fondazione Enasarco, attraverso gli organi sociali che saranno eletti". Lo ha detto Maurizio Bufi, presidente Anasf, a margine della presentazoine della lista 'Fare presto!' in vista delle elezioni Enasarco previste ad aprile 2020. "Gli obiettivi sono quelli di una maggiore efficienza della fondazione dal punto di vista delle tutele previdenziali, al primo posto. Poi c'è la maggiore trasparenza: l'ente ha avuto sempre molti problemi dal punto di vista dell'opacità, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni. Terzo obiettivo importante è il cambio radicale della governance che passa sia per la modifica dello statuto sia per la modifica del regolamento elettorale. Sono tre pilastri su cui ci misureremo nella prossima legislatura", ha chiosato Bufi.