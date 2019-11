Enel: con nuovo piano acceleriamo su rinnovabili e sostenibilità

Roma, 27 nov. (askanews) - Puntare sulla decarbonizzazione e sul cambio da fonti fossili a fonti rinnovabili. Con una accelerazione. È la svolta di Enel con il nuovo piano strategico. Come spiega Francesco Starace, amministratore delegato Enel."Sicuramente nella decarbonizzazione e quindi nel cambio da fonti fossili a fonti rinnovabili, con maggiore velocità e maggiore concentrazione sull'effetto sostituzione, non solo aggiunta; la seconda è nel fatto che per fare questo in modo serio è necessario anche affrontare un tema che esula dalla missione classica di un'azienda, ovvero cosa succede quando avviene questa transizione, cosa succede alle persone che lavorano nei settori che si vedono ridurre il lavoro, cosa succede alle persone che lavorano li dentro, cosa succede alle aree digitalizzate, come cambia il lavoro? Dunque abbiamo un'enorme attenzione e un enorme impegno ad aiutare tutti i nostri dipendenti e i settori che lavorano intorno a noi ad adattarsi e a beneficiare di questa transizione e non a soffrirne".