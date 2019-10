Enel Green Power inaugura in Sicilia nuova linea produzione 3Sun

Roma, 25 ott. (askanews) - E' stata inaugurata la nuova linea di produzione di 3SUN, la fabbrica di Enel Green Power per la fabbricazione dei pannelli fotovoltaici bifacciali di tipo HJT, basati sulla tecnologia a eterogiunzione che coniuga due tipi diversi di silicio, l'amorfo e il cristallino. A dare il via alla produzione sono stati il Responsabile di Enel Green Power, Antonio Cammisecra, e il Responsabile di 3SUN, Antonello Irace.Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power: "Si dimostra che l'intelligenza disponibile in Italia e anche in questo polo produttivo è assolutamente all'avanguardia. Ricordiamo con orgoglio che molta dell'intelligenza viene da giovani e meno giovani colleghi di Catania".Si completa così il progetto di riconversione tecnologica della fabbrica 3SUN 2.0. Partito nel secondo trimestre del 2018 e suddiviso in tre fasi, con l'obiettivo di portare la fabbrica del sole di Enel Green Power a operare in regime di ciclo continuo, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno e a produrre 1.400 pannelli al giorno per un totale di circa 500 mila pannelli l'anno.Antonello Irace, Responsabile 3SUN: "Siamo i primi nel mondo a produrre su scala industriale i pannelli fotovoltaici bifacciali a eterogiunzione, una tecnologia innovativa, la più promettente road map che può riuscire ad arrivare ad efficienze anche del 28%". "Ci auguriamo che 3Sun possa fare da volano all'intera industria solare fotovoltaica mondiale. Che questa tecnologia diventi LA tecnologia di mercato dei prossimi anni".I pannelli fotovoltaici con struttura bifacciale hanno un efficienza di oltre il 20% e una potenza nominale pari a 400W. La bifaccialità permetterà di catturare la radiazione solare anche dalla superficie posteriore e ottenere una maggiore produzione di energia superiore al 30%. Inoltre, mentre i precedenti moduli garantivano un ciclo di vita fino a 25 anni, i nuovi pannelli possiedono una robustezza tale da consentire una durata superiore a 35 anni, con alte prestazioni anche in situazioni climatiche estreme.L'investimento è stato finanziato in parte da programmi europei di ricerca e innovazione (Horizon 2020), in parte dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Sicilia e da agevolazioni per lo sviluppo della fabbrica intelligente 4.0.