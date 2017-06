Enel, Starace: in Russia grande potenziale rinnovabili

San Pietroburgo, (askanews) - La Russia ha un potenziale straordinario nelle rinnovabili tutto da sviluppare sul quale Enel ha deciso di investire partecipando alle prime gare per progetti di produzione di energia verde. Lo ha spiegato dal Forum economico di San Pietroburgo l'amministratore delegato, Francesco Starace, presente ai lavori dello Spief dove il gruppo italiano firma anche un accordo con la società di distribuzione e trasmissione russa, Rosseti, per la digitalizzazione della rete di una città di medie dimensioni. Un primo passo che potrebbe portare a ulteriori sviluppi."La Russia - ha spiegato ad Askanews - ha un potenziale nellerinnovabili veramente straordinario che finora non è statoutilizzato. Questa modalità di gare che la Russia ha cominciato aimplementare da qualche tempo è stata modificata permettendoci dipartecipare con qualche possibilità di successo e quindiparteciperemo. E' una modalità competitiva, come in tante altreparti del mondo si osserva ormai da qualche tempo. Pensiamo diavere buoni progetti e quindi parteciperemo. Stiamo partecipandoin questi giorni giorni. Questa è una gara eolica"."Rosseti - ha poi aggiunto - è la società didistribuzione e di trasmissione russa. L'accordo che firmiamoquesto pomeriggio riguarda un ambizioso progetto didigitalizzazione della rete di una città di medie dimensioni, dimodo tale che si possa osservare insieme, Rosseti e noi, ibenefici che un sistema digitalizzato porta in termini diefficienza, di servizi aggiuntivi e riduzione dei costi alladistribuzione elettrica russa"."Se insieme valuteremo che è un'esperienza positiva, e noi nesiamo sicuri - ha concluso l'ad - vista l'esperienza che abbiamo, siavrà uno sviluppo della rete russa in direzione delladigitalizzazione al quale pensiamo di partecipare".