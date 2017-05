Energia, Bianchi (Confindustria): importante gestire transizione

Trevi, (askanews) - "Noi crediamo che nel futuro l'Italia debba rimanere un paese manifatturiero, e per rimanere un paese manifatturiero abbiamo bisogno di un sistema energetico che garantisca una fornitura di energia chesia sicura, stabile nel tempo, con costi competitivi".Lo ha evidenziato Andrea Bianchi, direttore dell'area politicheindustriali di Confindustria, intervenuto nel corso delle giornatesull'energia di Trevi promosse dal World Energy Council Italia edall'associazione nazionale per il clima."Credo - ha detto Bianchi - che questo obiettivo primario vadaincrociato con quelli che invece sono gli obblighi che l'Italia si èassunta in sede di lotta ai cambiamenti climatici e quindi verso gliobiettivi di sviluppo delle rinnovabili e di efficienza energetica.Dunque credo che il vero salto di qualità che possiamo fare con lastrategia energetica nazionale è quello di avere una visione disistema , cioè avere una strategia energetica, ambientale edindustriale che sia integrata e funzionale agli obiettivi di sviluppodel paese"Per Bianchi, la prospettiva delle rinnovabili è importante ma "vagestito un periodo di transizione e in quest'ottica ritengo chel'Italia possa avere un ruolo ancora molto importante nel settore delgas che è il combustibile che può aiutarci a gestire questa fase ditransizione in attesa che le rinnovabili possano garantire non solo unlivello di costo ma come dicevo un livello di stabilità di fornituranecessari ad un sistema manifatturiero".