Energia, Margheri (WEC): per Italia giudizio da Tripla A

Roma, (askanews) - "Per noi questo è un momento particolarmente felice per ildibattito energetico italiano, perchè l'Italia, avendo fatto un grande cammino nel corso degli ultimi anni, si trova a poter cogliere alcune opportunità straordinarie".A dirlo a conclusione di una giornata di riflessione sugli scenari globali di transizione energetica è Marco Margheri, chair di World Energy Council Italia. Il convegno, tenutosi presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, è nato proprio dauna idea sua e di Matteo Favero per il gruppo interparlamentare Globe Italia."Opportunità straordinarie del suo sistema imprenditoriale - ha aggiunto Margheri -, anche dal punto di vista tecnologico, del suo sistema energetico sugli assi strategici che ha già identificato, e penso alla filiera del gas, alla filiera delle energie rinnovabili, allo sviluppo della proiezione internazionale dei suoi grandi attori, e quindi in questo quadro cerchiamo di portare i nostri indicatori, il nostro modo dimisurare la qualità e le direzioni delle politiche energetiche con alcuni segnali positivi per il nostro paese, tra i pochi ad avere una tripla A nella valutazione che tutti gli esperti internazionali di WEC hanno fatto negli scenari di politicaenergetica. Quindi contribuiamo al dibattito perchè la revisione della Strategia Energetica Nazionale ci spinga ancora più avanti nel catturare le opportunità che su tutto il nostro sistema si aprono".