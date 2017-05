Energia, Mori: Sen grande occasione per una direzione di marcia

Trevi, (askanews) - "La Sen è una grande occasione per capire la direzione di marcia, senza entrare nel merito del dibattito tecnico sugli strumenti per raggiungere questa direzione di marcia". Questa l'opinione di Simone Mori, presidente di Elettricità Futura, intervenuto alla tre giorni di lavori organizzata da Wec Italia e Associazione nazionale per il clima per dicutere di energia e comunicazione alla luce della nuova Strategia energetica nazionale che il governo si appresta a sottoporre a consultazione pubblica."La comunicazione - ha aggiunto - deve essere volta a sottolineare che il cambiamento c'è ed è irreversibile in tutto il mondo. Le rinnovabili sono una tecnologia sempre più matura e competitiva e le fonti fossili più inquinanti progressivamente usciranno dal mercato. Le tecnologie digitali consentiranno ai consumatori di diventare parte integrante di un sistema energetico in cui potranno fare scelte consapevoli riducendo i propri consumi e l'impatto ambientale nella vita di tutti noi riducendo l'entità della bolletta. Io rappresento un sistema di imprese che si occupa di energia elettrica ed affronteremo questa fase con grande impegno anche perchè tutte le analisi fatte a livello globale dimostrano che si usa sempre meno energia per produrre ricchezza e sempre più elettricità nel basket energetico complessivo"."Quindi - ha concluso Mori - si potrebbe dire che usando più elettricità si usa meno energia questo perchè le tecnologie elettriche sono molto efficienti. Quindi crediamo che uno degli obiettivi della Sen sia promuovere la decarbonizzazione attraverso l'elettricità in nsettori che non sono stati toccati dalla decarbonizzazione quale quello dei trasporti che rappresentano un grande problema per la qualità dell'aria nelle nostre città".