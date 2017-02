Energia, Realacci: all'Italia serve politica più lungimirante

Roma, (askanews) - "La vecchia Strategia Energetica Nazionale è statasostanzialmente inutile, superata dai fatti. Errare humanum est, perseverare diabolicum". Così il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, rispondendo in occasione di un convegno di WEC Italia e Globe Italia sugli scenari energetici mondiali nato da un'idea di Marco Margheri e Matteo Favero, sul tema della transizione energetica e delle politiche energetiche in Italia."Serve oggi all'Italia una politica più lungimirante - ha detto Realacci -, per affrontare la sfida determinata dagli accordi di Parigi, e da questo punto di vista è importante che la nostra Strategia Energetica Nazionale non sia una strategia sull'energiafatta dal ministero dello Sviluppo economico ma sia una strategia per il paese, perchè tenere separate la strategia energetica dalla strategia per contrastare i mutamenti climatici è un errore che non ci possiamo permettere".