Eolico, Braga (PD): necessarie regole chiare e tempi certi

Roma, (askanews) - "Accompagnare la transizione energetica e centrare gli obiettivi a livello europeo sia in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili sia in termini di obiettivi sul contenimento e il contrasto ai cambiamenti climatici, richiede di affrontare anche il tema del rinnovamento del parco eolico oggi presente". Così la deputata del PD Chiara Braga, componente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, intervenuta ai lavori del convegno organizzato da ANEV e I-COM sull'importanza del rinnovamento del parco eolico esistente."Le questioni fondamentali sono quelle di chiarezza delle procedure e dei tempi. L'auspicio è che anche attraverso la revisione della SEN (Strategia Energetica Nazionale), che è un percorso attualmente in corso, si possa dare una risposta positiva a questa necessità agendo anche su quegli aspetti che possono velocizzare gli interventi di sostituzione e di rafforzamento della produzione eolica nel nostro Paese".