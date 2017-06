Eutelsat annuncia 100 nuovi canali in HD su Hotbird

Lucca, (askanews) - Le tecnologie per la diffusione della televisione nei formati più avanzati si evolvono e il mercato italiano è pronto a oltrepassare nuove frontiere. Sono alcuni degli spunti emersi dal Forum Digitale di Lucca, giunto alla 14esima edizione e dedicato ai temi più attuali di un settore in continua espansione.Crocevia del futuro della tv, con i suoi satelliti, Eutelsat ha da poco annunciato il passaggio all'Hd per oltre 100 canali italiani trasmessi su Hotbird, ma si guarda già avanti, come spiega Renato Farina, ad di Eutelsat Italia: "Già nella nostra flotta satellitare Hotbird abbiamo Travel Xp che è il primo canale in 4k HDR. Comunque abbiamo fatto un live del Roland Garros in 4k HDR e ne faremo altri prossimamente".Proprio in questi giorni Tivùsat, la piattaforma che consente il consumo di tv satellitare gratuita, ha superato la quota di 3 milioni di utenti raggiunti. Intanto, dopo aver trasmesso in 4 k eventi come le fasi conclusive degli Euro 2016 o l'apertura della Porta Santa, Eutelsat continua sul fronte dell'altissima qualità."Stanotte a Venezia è stato un importante tassello perché si è potuta toccare con mano nelle case degli italiani la vera qualità del 4k".