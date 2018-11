Experis Academy, 80% di placement in 6 mesi a Kilometro Rosso

Bergamo (askanews) - Oltre 5mila domande di partecipazionme, 2.100 ore di corsi e 130 persone formate in pochi mesi per lavorare nel mondo dell'industria 4.0. Sono i numeri dei primi 6 mesi di attività di "Experis Academy", l iniziativa per la formazione dei professionisti lanciata dal training center di ManpowerGroup, da Confindustria Bergamo e da Kilometro Rosso. Il presidente del Parco Scientifico Tecnologico di Bergamo, Alberto Bombassei, ha tracciato un bilancio. "Il bilancio è più che positivo - ha spiegato -tant'è che l'obiettivo era di rivederci dopo un anno e in realtà abbiamo anticipato a sei mesi per il successo che abbiamo avuto con questa iniziativa. I primi risultati sono talmente buoni che abbiamo deciso di raddoppiare sia l'impegno sia gli spazi per poter continuare in questa bellissima iniziativa".A Bergamo è stato annunciato anche l avvio, entro i prossimi mesi e nel 2019, dei nuovi Master in Blockchain, Deep Learning e Cloud Management, oltre a nuove edizioni di Big Data Analytics e Cyber Security.I corsi di alta formazione e specializzazione sono scelti e mirati secondo le esigenze delle organizzazioni, che contribuiscono alla didattica con propri docenti e sono le prime a poter inserire in azienda le persone formate. Nella sua esperienza "Experis Academy" ha registrato un forte successo di placement che nella maggior parte dei corsi supera l 80%.A fronte della sempre crescente difficoltà incontrata dalle aziende nella ricerca di profili con specializzazioni verticali, bisogna infatti "disegnare un nuovo modello di cooperazione globale, che coinvolga gli sforzi collaborativi di governi, imprenditorialità, società civile e territorio", ha spiegato Stefano Scabbio, presidente Area mediterranea, Nord ed Est Europa Manpower Group. "Queste nuove tecnologie stanno generando comunqe una biforcazione del mercato del lavoro tra chi ha le competenze adeguate per lavorare con queste tecnologie e chi invece non ha queste comopetenze - ha sottolineato - Questa divaricazione va ridotta il più possibile. E per farlo c'è bisogno di un nuovo modello collaborativo", ha concluso Scabbio.Un modello che trova una applicazione in Experis Academy e che è stato portato anche all'estero. In Svezia con Abb, in Inghilterra e Spagna con Microsoft e in Repubblica Ceca con Brembo.