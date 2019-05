Fca ha presentato una proposta di fusione alla pari con Renault

Roma, 27 mag. (askanews) - Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato di aver inviato al gruppo francese Renault una lettera non vincolante con la proposta di una fusione alla pari. La società risultante sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault con una struttura di governance paritetica e una maggioranza di consiglieri indipendenti. Renault a sua volta ha confermato di aver ricevuto la proposta. E ha fatto sapere che il Cda si riunirà per discutere dell'offerta.Secondo Fca la fusione porterebbe alla nascita del terzo più grande "produttore di apparecchiature originali" (Original Equipment Manufacturer), con 8,7 milioni di veicoli venduti e una forte presenza di mercato nelle regioni e nei segmenti chiave e sinergie a regime da oltre 5 miliardi di euro. Il portafoglio di marchi ampio e complementare fornirebbe una copertura completa del mercato, dal segmento luxury fino al mainstream. Il nuovo gruppo "diventerebbe un leader mondiale nel settore automobilistico in rapida evoluzione con un forte posizionamento nelle nuove tecnologie - aggiunge Fca - inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma". Ma "la fusione - si precisa - non comporterà nessuna chiusura di stabilimenti".