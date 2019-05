Fca-Renault, Elkan: abbiamo voluto agire con coraggio

Milano, 27 mag. (askanews) - "Ho imparato che queste operazioni si possono fare con benefici. Abbiamo voluto agire con coraggio, come nel 2009". Lo ha detto il presidente di Fca, John Elkann, commentando la proposta di deal presentata oggi dal gruppo Italo-americano a Renault."Queste operazioni - ha sottolineato - si possono fare, sono benefiche: non hanno nessuno impatto, non ci sono chiusure di stabilimenti. Al contrario, l'Italia e tutti gli altri Paesi avranno grandi benefici se questa opportunità andrà avanti".