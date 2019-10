Ferraris: "Terna abilitatore fondamentale della transizione energetica"

Terna è uno degli abilitati fondamentali di questa transizione energetica insieme a Snam e agli altri players del settore. Cos’è importante fare?accompagnare questa transizione energetica con azioni coese, corali, quindi vuol dire con tutti gli attori coinvolti in questo processo e in particolare gli interventi da fare riguardo le reti di trasmissione e distribuzione, investimenti in rinnovabili, che serviranno per raggiungere gli obbiettivi al 2030, ma soprattutto capacità di stoccaggio ossia di poter stoccare l’energia nei momenti in cui ce n’è in esubero. Giornate soleggiate come questa con la capacità solare spinta richiedono l’utilizzo di impianti di stoccaggio o altre soluzioni tecnologiche che ci consentono come l’idrogeno di non perdere nulla per strada. Questo presuppone degli sforzi coerenti, coesi da parte del sistema delle imprese e soprattutto presuppone un’agenda serrata in temi di realizzazione