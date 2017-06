Fiat 500 protagonista del Tour S'Ignora, musica e live painting

Siracusa, (askanews) - Fiat 500 protagonista del Tour S'Ignora, il progetto ideato dal cantautore siciliano Giovanni Caccamo e dal pittore Giovanni Robustelli, che unisce musica e arte per la valorizzazione delle bellezze spesso nascoste dal patrimonio culturale italiano.Dieci tappe in dieci location d'eccezione a bordo della Fiat 500, per festeggiare i 60 anni di storia della vettura 'made in Italy' che dal 1957 ha venduto 6 milioni di esemplari.La 500, dunque, protagonista del primo progetto in Italia che unisce arte figurativa e architettura in un'unica performance live.Il tour S'Ignora, partito dallo Chalet Fiat a Madonna di Campiglio, ha attraversato l'Italia in lungo e largo. Il 10 giugno ha fatto tappa a Siracusa, nella splendida cornice di piazza Duomo a Ortigia, alla presenza di oltre 2mila persone. Giovanni Caccamo, nominato ambasciatore italiano Unesco Giovani, e Giovanni Robustelli, viaggeranno tra una location e un'altra a bordo della Fiat 500, icona del made in Italy nel mondo.Il marchio Fiat consolida così il suo legame con il modo della musica, confermando la sua attitudine a "scoprire" melodie nuove, originali e d'autore. Il Tour S'Ignora prosegue il 29 giugno a Carpi (Piazza Re Astolfo - Carpi Summer Fest); il 15 luglio ad Agropoli (Castello di Agropoli); il 27 luglio a Lerici (Castello di Lerici); e il 28 luglio a San Gimignano, in provincia di Siena, nella suggestiva Rocca di Montestaffoli.