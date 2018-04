Fibra ottica, D'Ascenzo (Sapienza): necessaria in nuova didattica

Roma, (askanews) - "Sono stato sempre convinto fermamente dell'importanza dello sviluppo della infrastruttura in fibra ottica. Ma da lungo tempo, lo dico anche ai miei studenti, le soluzioni adottate a livello commerciale non sono andate di pari passo con lo sviluppo della diffusione dei dati".E' quanto ha evidenziato il preside della Facoltà di Economia e Commercio della Sapienza, il prof. Fabrizio D'Ascenzo, in occasione del convegno promosso da askanews e Open Fiber su L'Italia a Tutta Fibra."Dal punto di vista del mondo universitario la banda ultra larga è peraltro fondamentale - ha aggiunto D'Ascenzo -. Noi stiamo basando sempre più la nostra attività sullo scambio dei dati, la didattica a distanza, sulla quale ci appoggiamo pur essendo noi una università tradizionale ad integrazione della didattica appunto tradizionale, sulla possibilità dello studente di interagire con le banche dati che contengono le sue informazioni senza doversi recare necessariamente presso la segreteria come facevamo ai tempi nostri. Ci sono insomma tutta una serie di informazioni che per noi sono fondamentali e che necessariamente si devono appoggiare su una struttura potente".