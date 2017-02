Firenze capitale dell'archeologia con ToursimA

Milano (askanews) - Grande successo di pubblico per la terza edizione di TourismA, il salone dedicato alla divulgazione delle scoperte archeologiche di Firenze. Tra convegni, stand e installazioni, addetti ai lavori e semplici appassionati hanno fatto il punto della situazione su di un settore turistico e culturale in forte espansione.Paese ospite d'onore dell edizione 2017 l Egitto, richiamato dalla ricostruzione in scala 1 a 1 della della camera funeraria del faraone Tutankhamon, a cura di Cultour Active. Come spiega la project manager Suzanne van der Borg La ricostruzione fa parte di una mostra che si terrà a Jesolo a fine dicembre."Sarà una mostra molto grande sugli antichi egizi - ha detto - saranno presenti, oltre a due tombe ricostruite, diversi percorsi immersivi, coinvolgenti e interattivi".Tra gli eventi più partecipati, il convegno dedicato ai longobardi, che ha messo in luce i frutti del lavoro svolto, in particolare, per Cividale del Friuli."Sarebbe bene prendere esempio da queste realtà già avviate e valorizzate - ha spiegato - per gli atri siti archeologici, legati al Medio evo e alla nostra classicità".