Fisco, Vedana: "Dal 2020 obbligo registro dei titolari effettivi"

Roma, (askanews) - "In occasione dell'odierno Salone Antiriciclaggio avremmo modo di approfondire le tematiche relative all'identificazione del cosiddetto titolare effettivo, ovvero del soggetto, persona fisica, che in ultima istanza controlla una società, un trust o entità analoghe". A spiegarlo è il vicedirettore generale dell'Unione Fiduciaria, Fabrizio Vedana, in occasione del Salone Antiriciclaggio."E' un tema particolarmente avvertito dalle istituzioni - ha detto Vedana - una delle novità che porta con sè la nuova direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio che ha introdotto, a partire dal 2020, l'obbligo d'istituire un registro dei titolari effettivi. Ovvero un registro all'interno del quale devono essere caricati, registrati, i nominativi delle persone fisiche che controllano le entità. Il tema del titolare effettivo è un tema trasversale che vede coinvolti i soggetti tenuti all'adempimento, quindi all'individuazione del titolare effettivo, non solo banche, intermediari finanziari, ma anche il mondo professionale: i notai, i commercialisti e tutti i soggetti che risultano essere destinatari di obblighi in materia di antiriciclaggio".