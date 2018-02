Fiumicino, arriva una superlounge innovativa per relax e business

Roma, 7 feb. (askanews) - L'aeroporto di Fiumicino si arricchisce di un nuovo servizio di qualità di livello internazionale, grazie alla partnership tra Adr e Gis, società specializzata nella gestione di Vip Lounge, già presente in 23 aeroporti di 8 paesi nel mondo. L'area"Arrival Lounge & Air Rooms" è un'innovativa struttura pensataper accogliere tutti i passeggeri che abbiano necessità diriposare, oppure di lavorare in un luogo silenzioso e dotato ditutti i comfort, prima o subito dopo un volo.La lounge, situata in una zona aperta al pubblico, èfacilmente raggiungibile sia dai Terminal che dai parcheggicomfort del T3. Wi-Fi, bevande e comode sedute sono il serviziobase di accoglienza garantito a tutti coloro che accedono allasala con il ticket di accesso, da integrare con ulteriori offertea seconda delle singole esigenze.Un ulteriore passo per Adr verso un'accoglienza sempremigliore come conferma l'ad della società di gestione, Ugo DeCarolis: "Noi abbiano un'ossessione: l'ossessione della qualità e questo è un ulteriore mattoncino nel muro della qualità che stiamomettendo in piedi in Aeroporti di Roma. Si tratta di mettere adisposizione dei passeggeri e anche degli accompagnatori, perchésiamo nell'area esterna dei controlli di sicurezza, un'area incui ci si possa riposare, si possa dormire, si possa passare lanotte o si possa passare qualche ora del giorno. Si possamangiare un pasto freddo, un pasto caldo, una sala riunioni. Unluogo dove si possa riposarsi. Una lounge non più Vip ma unalounge per tutti, all'interno del sedime aeroportuale".Punto di forza della struttura sono le nuove "Air Rooms", 29stanze progettate su misura per chi viaggia in aereo eprenotabili con grande elasticità a seconda delle necessità diogni passeggero: la disponibilità varia infatti da diversegiornate fino ad alcune ore, consentendone così l'utilizzo ancheper fare semplicemente una doccia prima di ripartire. E'possibile inoltre ordinare piatti caldi per pasti adatti a ogniesigenza dietetica, oppure affittare una sala riunioniperfettamente attrezzata, dotata di Wi-Fi, per sfruttarelavorando il tempo a disposizione. A disposizione anche ilservizio "Meet & Greet", che garantisce un'assistenza esclusivanello scalo e che include il controllo rapido ai varchi disicurezza, l'accesso alla lounge e l'accompagnamento finoall'imbarco.