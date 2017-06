Forum di San Pietroburgo stregato dalla cucina siciliana

San Pietroburgo, (askanews) - Italia presente al Forum economico internazionale di San Pietroburgo anche con uno dei suoi prodotti di punta, la cucina. A rappresentarla, la Sicilia, che al Forum Restaurant ha registrato un evidente successo di pubblico davvero internazionale: al meeting nella capitale degli Zar quest'anno erano rappresentati oltre 60 Paesi. Ne parla Anthony Emanuele Barbagallo, assessore regionale al Turismo."Qui al Forum economico di San Pietroburgo la Sicilia - ha spiegato - presenta il suo prodotto turistico che è cresciuto di più, che non è il culturale, non è il balneare ma è con grande sorpresa l'enogastronomico. Soprattutto verso l Oriente ha avuto flussi di crescita impressionanti e quindi abbiamo voluto onorare questo con una presenza non solo istituzionale ma con una presenza dei nostri prodotti enogastronomici migliori, dal vino alla cucina siciliana e con la presenza degli chef siciliani che stanno arricchendo il forum. Devo dire con molta sorpresa abbiamo visto una lunghissima fila per entrare segno che la nostra cucina piace ed è una delle tante motivazioni che hanno i turisti per venire in Sicilia c'è anche l enogastronomia che è anche uno delle motivazioni più forti verso il mercato russo. La domanda russa è molto attenta all'enogastronomia e tradizionalmente c è un rapporto forte verso l'enogastronomico e negli ultimi tre anni i flussi dei russi nei confronti della Sicilia sono cresciuti molto. Abbiamo ieri snocciolato questi dati di un più 75% in tre anni che sono a nostro giudizio un grandissimo punto di partenza non di arrivo .