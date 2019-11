Francesco Starace, Enel: piano strategico su rinnovabili e decarbonizzazione

Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, ai microfoni di Affaritaliani.it : “Nel 2019 abbiamo raggiunto un punto di non ritorno sotto tanti punti di vista. Per la prima volta, la risorsa rinnovabile è arrivata allo stesso livello della termica; abbiamo finito il lavoro immigrazione sul cloud degli applicativi e dei dati Enel a livello mondiale; infine, abbiamo completato l’acquisizione della rete di distribuzione di San Paolo in America Latina, dove la creazione di valore Enel X potrà mettersi a lavorare. Enel, con il suo nuovo piano strategico, sta focalizzando sulla decarbonizzazione e sulla transizione energetica. Tornando alla decarbonizzazione, l’Italia ha un capitale di fonti rinnovabili ereditato da un lontano passato e su cui sta lavorando ora. È uno dei Paesi europei più avanzati. Il numero di centrali a carbone da chiudere, inoltre, non è enorme. L’Italia ha un territorio meraviglioso su cui certe cose non possono essere fatte”.