Gentile, Assicurazioni Generali: Insurance summit 2019

“Quello che abbiamo discusso oggi riguarda l'innovazione in modo particolare, ma anche altri temi che abbiamo toccato come la necessità nel mondo assicurativo di dare molta attenzione al gestione del capitale e all'ottimizzazione finanziaria a discosto di crescere, perché ci sono grosse possibilità di crescita, sia in Europa a causa delle varie tematiche a livello demografico, di clima e cosi via, sia a livello internazionale dove Generali si stanno impegnando fortemente.”

“Ci impegneremo sui pilastri del nostro piano strategico che, come dicevo, sono in crescita profittevole in aree tipo la stessa Europa, in Asia, soprattuto nell'area dell'asset management, della gestione del risparmio, la gestione del capitale e l'ottimizzazione finanziaria e poi soprattutto la trasformazione digitale che offre, effettivamente, con la gestione dei dati avanzata, di raggiungere dei risultati molto interessanti sia nell'ambito dei processi all'interno dell'azienda che nell'ambito dei prodotti che offriamo ai clienti con una serie di strumenti che consentono spesso di prevenire i rischi anziché solo di coprirne gli indennizzi."