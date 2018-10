Gestire il conto in banca tutto dallo smartphone con Mps Mio Easy

Roma, (askanews) - Aprire un conto corrente in pochi minuti, gestirlo interamente dal web o da smartphone e, per ogni evenienza, avere la comodità e la sicurezza di una filiale a propria disposizione. E' il conto Mps Mio Easy: a spiegarne funzioni e vantaggi Eleonora Cola, responsabile direzione Retail di Banca Mps."Mps mio easy on line è lo stesso conto che i clienti possono trovare nelle filiali Mps; se aperto da adesso alla fine dell'anno è a canone gratuito, e fino al 26 di ottobre è presente una promozione che regala ai clienti una cassa bluetooth".Un conto per tutti, con particolari vantaggi per i più giovani. Sarà gratuito, per i primi sei mesi, se attivato entro fine 2018."E' un conto molto semplice, molto giovane, che alle persone sotto i 30 anni o a chi accredita lo stipendio garantisce anche il canone gratuito per sempre ed è studiato per le persone che vogliono avere a disposizione una filiale ma sono anche votati al fai da te e quindi preferiscono gestire il proprio conto aprendolo via web o smartphone tramite digital banking".