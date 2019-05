Gli elicotteri Vip britannici parlano italiano grazie a Leonardo

Ginevra, 22 mag. (askanews) - Gli elicotteri per trasporto VIP britannici parleranno italiano grazie all'accordo siglato al salone Ebace 2019 di Ginevra tra Leonardo e Sloane Helicopters principale partner dell'azienda italiana sul mercato britannico e irlandese.L intesa riguarda l estensione dell accordo di distribuzione nel periodo 2019-2021 per i modelli AW109 GrandNew e Trekker e AW169 in configurazione VIP, con una previsione di vendita di almeno 8 elicotteri entro il 2021.Con una quota di mercato del 40% l'azienda di Vergiate è leader mondiale nella produzione degli elicotteri plurimotore per il segmento VIP/Corporate che include anche i servizi di trasporto governativo (compresi Capi di Stato e di Governo), oltre che i servizi charter, con una moderna e completa gamma di prodotti dotati di avionica e sistemi di navigazione all avanguardia, unitamente a elevate prestazioni e standard di sicurezza e comfort.La partnership con Sloane Helicopters ha consentito a leonardo di vendere fino ad oggi nel Regno Unito circa 80 elicotteri.