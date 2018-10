Governo, Boccia: politica molto distratta, a partire dalla Tav

Roma, (askanews) - "La politica dovrebbe avere attenzione alle spiegazioni economiche per arrivare a grandi obiettivi politici". Invece, "ci sembra molto distratta, a partire dalle ultime cose legate alla Tav Lione-Torino". Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, secondo cui "bisogna aprire i cantieri per crescere. Occorre aprire il Paese al mondo".Boccia ricorda che "siamo la seconda manifattura d'Europa. Occorre dare centralità a lavoro e occupazione e sviluppo per risolvere le grandi questioni che il Governo ha definito in un contratto di parte che è il contratto di governo". Il leader degli imprenditori aggiunge che "prescindere dalle spiegazioni economiche significa non arrivare nemmeno a definire gli obiettivi politici che il Governo si è dato. Ritornare alle spiegazioni economiche è un dovere verso i cittadini e il futuro del Paese".