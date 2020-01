Gros-Pietro (Intesa SP): missione principale è difendere ambiente

Milano, 16 gen. (askanews) - "Noi siamo molto allineati con la visione di BlackRock e crediamo che le grandi aziende debbano farsi carico dei problemi del mondo, che non sono soltanto i problemi sociali, ma anche i problemi ambientali, perché le persone possono sopravvivere solo se l'ambiente continua a essere protetto. In questa direzione noi intendiamo agire sempre più efficacemente". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del convegno che la banca ha organizzato a Milano sui temi dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nel quale ha tenuto un keynote speech il presidente di BlackRock, Rob Kapito."Noi - ha aggiunto Gros-Pietro - siamo l'unica organizzazione finanziaria che è partner globale della Ellen MacArthur Foundation per l'economia circolare e intendiamo sviluppare, anche attraverso i nostri investimenti nelle start-up, tecnologie e sviluppi che riducano e a un certo punto annullino il deterioramento dell'ambiente, perché questa è la missione principale che tutte le imprese del mondo devono prendere a proprio carico di qui in poi".