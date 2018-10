Gruppo Psa punta su elettrificazione al Salone Auto di Parigi

Parigi, (askanews) - Il Salone dell'auto di Parigi rappresenta per il gruppo Psa (Peugeot, Citroen, Ds e Opel) il kick-off verso la transizione energetica dei modelli del gruppo. "Presenteremo nei prossimi mesi una serie di veicoli su tutti i brand o full electric o ibridi plug-in. Sulla base di piattaforme modulari siamo in grado di proporre a un singolo cliente un modello con motorizzazione termica tradizionale, benzina o diesel, ibrida plug-in benzina o full electric", ha dichiarato Carlo Leoni, corporate comunication leader del gruppo Psa.Diversi i modelli ecologici esposti a Parigi: la gamma 508 e 3008 elettrificata ibrida plug-in, la nuova Citroen C5 Aircross ibrida plug-in, la Ds7 ibrida plug-in e la nuova DS3 Crossback full electric. E poi il concepet E-Legend che ha attirato l'attenzione della stampa."E-Legend - ha spiegato Leoni - rappresenta la visione di Peugeot in termini di mobilità sostenibile, quindi 100% full electric, e di guida autonoma che sicuramente arriverà. Per il momento il gruppo sta progressivamente introducendo nuovi sistemi di aiuto alla guida sui modelli attualmente in gamma".