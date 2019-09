Gualtieri: no a manovra restrittiva, sarebbe controproducente

Roma, 14 set. (askanews) - Nella riunione dell'Ecofin "ho detto che una manovra restrittiva sarebbe in questa fase controproducente e stiamo lavorando per collocare la manovra italiana nel quadro di una più generale e appropriata 'fiscal stance' europea".Lo ha affermato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri in una conferenza stampa a Helsinki."C'è stata poi una discussione importante sul quadro economico e le prospettive dell'economia e molti paesi hanno sottolineato quello che ha detto Draghi, che le misure di politica monetaria sono molto importanti - ha aggiunto Gualtieri - ed esprimiamo forti apprezzamenti per le decisioni della Bce. Ma tutte le altre politiche devono fare la loro parte, compresa la politica di bilancio".Quindi, ha aggiunto "sarebbe opportuno che a livello auropeo si rispondesse con una posizione di bilancio aggregata espansiva, a partire dai Paesi che hanno maggiore possibilità di sostenere il ciclo economico e gli investimenti".