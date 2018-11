Guido Barilla: la Terra brucia, serve urgenza e cambio mentalità

Milano (askanews) - Guido Barilla, presidente del Barilla Center for Food and Nutrition, lancia l'allarme sui temi dell'ambiente, della sostenibilità e dei cambiamenti climatici. "Il mondo - ha detto ad askanews a margine del nono Forum internazionale sull'Alimentazione e la Nutrizione - ha costruito in questi 50 anni un modello e un sistema economico intorno al sistema dell'alimentare e del food che è chiaramente molto in crisi. Noi abbiamo delle problematiche di fronte di straordinaria rilevanza, che se non vengono affrontate con uno straordinario senso di urgenza corrono il rischio di scappare di mano. Molti operatori nel mondo, sia di carattere industriale sia logistico e distributivo si stanno occupando di questi argomenti in modo molto sensibile, però c'è veramente bisogno che la gente prenda coscienza e cominci a fare delle scelte. E le scelte della gente avranno un enorme impatto su quello che poi gli operatori saranno costretti a fare riguardo questi grandi argomenti. Prima ho utilizzato la formula 'La Terra brucia', che è un'espressione d'effetto, ma tutto quello che noi stiamo mettendo in pratica oggi potrebbe non essere fatto nei tempi sufficienti per potere gestire queste grandi problematiche mondiali"."Dalla gente - ha aggiunto Barilla - dipendono le decisioni di tutto il mondo dell'economia; la gente facendo delle scelte sui prodotti alimentari crea un movimento. Se la scelta della gente diventa una scelta responsabile, tutta l'industria sarà costretta a gestire i prodotti, le catene distributive e tutta l'insutrializzazione in modo estremamente responsabile e sostenibile".