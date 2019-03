Honda a Ginevra con ePrototype 100% elettrico e CR-V Hybrid

Ginevra, 6 mar. (askanews) - Honda presenta a Ginevra ePrototype, il veicolo 100% elettrico che rispecchia l'obiettivo annunciato dal gruppo di produrre solo veicoli elettrificati a partire dal 2025. L'ePrototype, ha spiegato Vincenzo Picardi direttore comunicazione di Honda Italia, ha nel design uno degli elementi caratteristici, con i fari anteriori e posteriori tondi e una grande presa sul cofano per la ricarica. Si tratta della prima vettura Honda compatta realizzata su piattaforma EV dedicata, capace di offrire un mix di efficienza, prestazioni e funzionalità particolarmente adatto ai contesti urbani. Honda e Prototype, ordinabile dalla prossima estate con consegne in Italia previste a inizio 2020, offrirà un'autonomia di oltre 200 km, con una funzione di "ricarica veloce" dell'80% della batteria in soli 30 minuti.Altro modello di punta della casa nipponica, il nuovo CR-V Hybrid giunto alla sua quinta generazione e dotato della tecnologia ibrida di Honda i-MMD, Intelligent-Multi Mode Drive, composto da due motori elettrici e uno termico a benzina 2.0 i-VTEC per una potenza complessiva di 184 CV con la possibilità di passare da una fonte di alimentazione all'altra in totale continuità,