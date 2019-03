Huawei fa causa agli Usa: bando su prodotti "incostituzionale"

Pechino, 7 mar. (askanews) - Scontro aperto tra Cina e Stati Uniti sul caso Huawei. Il colosso della tecnologia ha intentato una causa contro il governo americano per la legge che vieta alle agenzie federali a stelle e strisce di acquistare la tecnologia del gigante cinese delle telecomunicazioni, per problemi legate alla sicurezza nazionale.Huawei è uno dei maggiori fornitori di apparecchiature e servizi di telecomunicazione al mondo. La causa fa parte di una più ampia azione da parte della società cinese che intende sfidare l'accusa secondo la quale i suoi prodotti porrebbero rischi per la sicurezza dei Paesi in cui sono stati introdotti."Il Congresso degli Stati Uniti ha ripetutamente omesso di fornire prove per supportare le restrizioni sui prodotti Huawei, siamo costretti a intraprendere questa azione legale come soluzione adeguata e ultima risorsa", ha detto il presidente di di Huawei Guo Ping."Questo divieto non solo è illegale, ma limita anche Huawei nell'impegno a una concorrenza leale, danneggiando in definitiva i consumatori statunitensi", ha aggiunto Guo Ping.La causa, presentata in un tribunale federale statunitense del Texas, sostiene che le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sono "incostituzionali". Huawei respinge inoltre le accuse di avere legami con lo Stato, sostenendo che l'azienda "non è posseduta, controllata o influenzata" dal governo cinese.