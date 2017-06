I giochi arcade incontrano la realtà virtuale al Tokyo Show

Tokyo (askanews) - I giochi arcade incontrano la realtà virtuale al Tokio Show. Alla fiera della capitale giapponese dedicata al mondo dei videogame è stata presentata la sala giochi del futuro: tutta con la realtà virtuale. Fra i titoli c'è "Mario Kart Arcade GP VR", che rinnova e immerge nella realtà virtuale un grande classico dei videogame da sala giochi come Mario Kart.La novità è stata sviluppata dalla Bandai Namco Entertainment. "Abbiamo creato il gioco in realtà virtuale immaginando come sarebbe entusiasmante giocare se davvero guidassimo in una reale corsa di go-kart", spiega Atsuhito Osawa, uno degli sviluppatori.Potrebbe essere l'inizio di una tendenza, secondo il giornalista del settore Kazuya Sato. "Non è il Mario Kart che conosco, è un mondo completamente differente. La visione è familiare ma è un'esperienza totalmente nuova. Questa è una nuova tendenza di gioco, con le persone che vivono la realtà virtuale fuori di casa, nelle sale giochi".La prima sala giochi virtuale apre a luglio a Tokyo, il prossimo obiettivo è inaugurarne presto una a Londra.