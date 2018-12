I regali di Natale spingono il commercio on-line

Milano (askanews) - La corsa frenetica al regalo di Natale last minute ha dato una ulteriore spinta al commercio on-line che nel 2018 ha visto numeri da record, come già si era registrato in occasione del black friday. Stando ai numeri realizzati da Amazon, la spedizione gratuita sta diventando un must per gli utenti dei portali di shopping. Per il colosso di Jeff Bezos è stato un dicembre straordinariamente positivo con una crescita da "decine di milioni di utenti", tra nuovi iscritti e prove gratuite, a Prime, il suo servizio di consegna rapida e gratuita degli acquisti.Di conseguenza, le vendite hanno toccato il proprio picco massimo, nella miglior stagione di sempre per il colosso dell'e-commerce e, in generale, per la storia del commercio online mondiale come conferma un comunicato distribuito dalla stessa Amazon.Tra i beni più acquistati su Prime ci sono molti prodotti tecnologici ma c'è anche il cioccolato fondente.